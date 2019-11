«Mon chien stupide», «Retour à Zombieland», «Stephen King's Doctor Sleep» : les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le duo Charlotte Gainsbourg-Yvan Attal dans «Mon chien stupide», des morts-vivants drôlissimes dans «Retour à Zombieland», et «Stephen King’s Doctor Sleep», suite de «Shining», voici les meilleurs films à découvrir ce mercredi 30 octobre au cinéma.

«Mon chien stupide», de et avec Yvan Attal

Auteur d’un best-seller qui lui a valu de nombreux prix, Henri n’a depuis rien publié qui s’apparente à un chef d’œuvre. Aigri et dépressif, il rêve de prendre sa vieille Porsche et de partir à Rome pour vivre la dolce vita. Un état qui commence sérieusement à fatiguer sa femme Cécile - qui tient grâce au vin et aux antidépresseurs – et ses quatre enfants. Mais un soir, un chien imposant, sale et peu éduqué décide de squatter le canapé de la famille.

Après «Ma femme est une actrice» et «Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants», Yvan Attal retrouve sa compagne, Charlotte Gainsbourg, dans cette adaptation jouissive du roman éponyme de John Fante. Articulé en plusieurs chapitres, ce long-métrage aborde les thèmes de prédilection du cinéaste comme l’usure du couple, la crise de la cinquantaine et le poids de la filiation – son fils, Ben, joue l’un des enfants. C’est drôle, grinçant, cynique.

«Retour à Zombieland», de Ruben Fleischer

Dix ans après la sortie du premier volet, ce nouveau chapitre marque le retour des tueurs de zombies. Et Tallahassee, Columbus, Wichita et Little Rock vont avoir de quoi faire dans ce monde post-apocalyptique. En effet, quatre types de zombies inédits font leur entrée dans «Retour à Zombieland» : les Homer, gras et mous, les Hawking, scientifiques perspicaces, les Ninjas, aussi rapides que l’éclair, et les T-800, diaboliquement effrayants et redoutables. Une chasse aux morts-vivant toujours aussi plaisante avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin.

«Stephen King’s Doctor Sleep», de Mike Flanagan

Enfant, Dan Torrance a vécu des expériences traumatisantes à l’Overlook Hotel. Désormais adulte, il essaie de les oublier, tout comme ses dons extrasensoriels. Une sérénité mise à rude épreuve dès lors qu’il fait la connaissance de la jeune Abra qui possède le même pouvoir que lui. La petite veut échapper à Rose Claque et la tribu du Nœud Vrai et demande de l’aide à Dan. Après «Ça : chapitre 2», les studios Warner Bros. présentent une adaptation du roman de Stephen King et ainsi une suite au classique «Shining».