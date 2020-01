«Jojo Rabbit», «Cuban Network», «L'esprit de famille» : les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le nazisme vu à travers les yeux d'un enfant dans «Jojo Rabbit», Penélope Cruz au cœur du film d'espionnage «Cuban Network», et la comédie douce-amère «L'esprit de famille» avec Guillaume de Tonquédec, voici les longs-métrages à ne pas manquer ce mercredi au cinéma.

«Jojo Rabbit», de Taika Waititi

En lice dans la course aux Oscars avec six nominations, cette comédie satirique, drôle et dérangeante, où le rire devient une arme, traite du nazisme à travers les yeux d’un enfant. «Avoir un bon copain/ Voilà c’qui y a d’meilleur au monde», chantait Henry Garat en 1930. Mais quand ce meilleur ami s’appelle Hitler, cela a de quoi rendre perplexe.

Dans «Jojo Rabbit», Johannes Betzler voue un culte au Führer. Ce garçon solitaire s’est créé un monde imaginaire alors que la Seconde Guerre mondiale sévit. En apparaissant d’une manière clownesque dans sa chambre, Adolf Hitler, interprété par le réalisateur néo-zélandais d’origine juive et maorie, prend des allures de Charlie Chaplin. Il délivre au jeune Viennois de nombreux conseils comme son père, absent, aurait pu le faire. Jusqu'au jour où il découvre que sa mère cache une adolescente juive dans la propriété familiale. Taika Waititi, à qui l’on doit notamment «Thor : Ragnarok» (2017), tourne en ridicule les grandes figures de la Gestapo pour les rendre plus humaines, et dénonce, avec brio, les ravages d’une guerre sur une jeunesse encore malléable.

«Cuban Network», d'Olivier Assayas

S’inspirant du roman «Les derniers soldats de la guerre froide» de Fernando Morais, le réalisateur français Olivier Assayas met en scène l’histoire vraie de cinq Cubains qui ont fui le régime de Castro pour rejoindre la Floride. En apparence… puisque ces «Cuban Five» doivent infiltrer les organisations anticastristes. Tout comme son actrice principale, Penélope Cruz, Olivier Assayas a été fasciné par ce récit. «C’est un fragment d’histoire contemporaine que le cinéma n’a jamais vraiment abordé», explique-t-il. Par ailleurs, «Cuban Network» marque le retour de la muse de Pedro Almodovar au film d’espionnage.

«L'esprit de famille», d'Eric Besnard



Le réalisateur Eric Besnard signe une comédie douce-amère sur le dysfonctionnement d’une famille en deuil. Alors que son père Jacques (François Berléand) vient de mourir, Alexandre (Guillaume de Tonquédec) réussit à discuter avec lui. Pour sa mère (Josiane Balasko) ou sa femme (Isabelle Carré), ses agissements sont de plus en plus bizarres et incompréhensibles. «Quand il le recroise en tant que fantôme, Alexandre va régler ses comptes avec son papa, et pourra enfin dire à ses proches qu’il les aime. Chacun va trouver une nouvelle place. Ce long-métrage parle du deuil, mais également d’héritage et de transmission. Comme le souligne le personnage du père, il faut profiter de la vie, manger, boire, voyager, baiser et surtout surprendre. On devrait noter cette phrase dans le livret de naissance de tous les enfants quand ils arrivent au monde», explique le comédien Guillaume de Tonquédec.