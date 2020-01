Bienvenue dans la sélection CNEWS, l’agenda des événements à ne pas manquer. Au sommaire cette semaine : la pièce «Compromis», avec Michel Leeb et Pierre Arditi, en tournée dans toute la France, Dany Boon et Philippe Katerine actuellement à l’affiche du film «Le Lion» et le nouveau spectacle d’Aymeric Lompret (jusqu’au 27 avril au Point-Virgule à Paris).