Carnaval de Nice : au cœur de la conception des chars

Le carnaval de Nice a lieu dans une semaine, du 15 au 29 février. Avec Rio et Venise, il est l’un des carnavals les plus célèbres du monde. Au total, 1.800 personnes travaillaient à la réussite de cet événement.

Dans un atelier où sont construits les fameux chars du carnaval, des dizaines de personnes sont mobilisées pour répondre au thème de l’année : la mode.

Conception des figures, assemblage des pièces, tapissage, peinture et enfin installation des mécanismes qui animeront les créations : le carnaval de Nice représente plus de six mois de préparation.