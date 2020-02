«Judy», «Lucky», «Dark Waters» : les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le biopic «Judy» sur le destin tragique de Judy Garland, la comédie délirante «Lucky» avec Florence Foresti, et le thriller judiciaire «Dark Waters» sur les polluants chimiques, voici les longs-métrages à ne pas manquer ce mercredi 26 février au cinéma.

«Judy», de Rupert Goold

Après Queen et Elton John, Judy Garland, incarnée à l’écran par Renée Zellweger, fait l’objet du biopic Judy, qui retrace les derniers mois de cette légende musicale au destin tragique. Sous contrat à seulement 13 ans avec la Metro Goldwyn Mayer (MGM), cette enfant de la balle que l’on pressurise et à qui l’on impose un régime drastique, tourne à un rythme effréné, enchaînant les succès, dont «Le magicien d’Oz» (1939) où elle joue Dorothy, avant de voir sa carrière décliner.

En 1968, Judy Garland revient sous le feu des projecteurs pour assurer une série de concerts au cabaret Talk of the Town. Elle veut renflouer les caisses et conserver ainsi la garde de ses enfants. Mais si elle joue à guichets fermés, la mère de Liza Minelli – laquelle a déclaré ne pas vouloir voir ce film au traitement académique – peine à se défaire de ses démons. Dépression, alcool, drogue mènent la star à l’adolescence sacrifiée jusqu’au précipice.

Pour incarner cette légende broyée par l’industrie du cinéma hollywoodien, Renée Zellweger, métamorphosée, s’est totalement investie, allant même jusqu’à interpréter en live les chansons du biopic, dont l’émouvant «Over the Rainbow». Une prouesse qui lui a valu une pluie de récompenses, dont l’oscar de la meilleure actrice, le 9 février, à Los Angeles.

«Mme Garland, vous êtes certainement parmi les héroïnes qui nous unissent et nous définissent, et (ce prix) est sans aucun doute pour vous», a-t-elle déclaré lors de la cérémonie. L’ex-Bridget Jones, qui a connu une longue traversée du désert pour cause de dépression et qui a essuyé de nombreuses attaques sur son physique, a donc pris sa revanche à 50 ans.

«Lucky», d’Olivier Van Hoofstadt



L’humour belge fait des siennes. Réalisateur de l’absurde «Dikkenek», avec Jean-Luc Couchard et François Damiens, Olivier Van Hoofstadt signe une nouvelle comédie désopilante et complètement barrée, présentée en janvier au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez.

Endettés et intellectuellement limités, Willy et Tony décident de kidnapper un chien de la brigade des stups dans l’espoir de décrocher le jackpot. Sur leur chemin, ils croiseront Caro, une flic ripou qui escroque aussi vite qu’elle dégaine ses coups de boule, et toute une galerie de personnages dont les neurones ne semblent pas tous connectés.

Un enchaînement de gags potaches et de répliques parfois graveleuses, servis par un casting composé de Florence Foresti, Michaël Youn, Alban Ivanov, François Berléand et Corinne Masiero, hilarante en bourgeoise fantasque et nymphomane.

«Dark Waters», de Todd Haynes



Dans ce thriller judiciaire et politique, le réalisateur Todd Haynes dénonce l’un des plus grands scandales de santé publique de ces dernières années, à savoir la lutte contre les polluants chimiques.

Suite à la parution, en janvier 2016, d’un article du «New York Times» dans lequel un journaliste relate le combat de l’avocat d’affaires Robert Bilott contre le géant américain de l’industrie chimique DuPont, qui fabrique du Teflon, Mark Ruffalo, l’acteur de «Spotlight», a décidé d’adapter cette histoire sur grand écran.

Pour le réaliser, il a choisi Todd Haynes, lui-même «extrêmement choqué» par un tel dossier. «Cette grande entreprise a étouffé l’affaire pendant des années, dissimulant volontairement les effets nocifs de ces produits (...)», précise-t-il. Avec cette enquête – qui compte aussi Anne Hathaway et Tim Robbins au casting –, l’auteur de «Carol» s’essaie donc au cinéma de dénonciation.

Un combat de David contre Goliath qui a été présenté au Parlement européen à Bruxelles au début du mois de février, en présence de l’équipe du film et de l’avocat Robert Bilott.