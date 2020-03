«En avant», «Woman», «De Gaulle» : les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le nouveau film d'animation des studios Pixar «En avant», le documentaire «Woman» sur la condition féminine dans le monde, et le biopic «de Gaulle» sur le «grand Charles» avec Lambert Wilson, voici les longs-métrages à découvrir ce mercredi 4 mars au cinéma.

«En avant», de Dan Scanlon

La technologie a supplanté la magie. Dans l’univers urbain d’«En avant», elfes, licornes et centaures vivent en banlieue, regardent la télé et jouent aux jeux vidéo. Si Ian est timide et effacé, son grand frère Barley, extraverti, roule des mécaniques. Leur mère leur transmet un mystérieux cadeau de la part de leur papa disparu, capable de le faire revivre pendant 24h. Aidés de la redoutable Manticore, ces deux ados s’embarquent à bord d’un van dans une aventure extraordinaire.

«Cette histoire s’inspire de ma relation avec mon propre frère et de notre lien avec notre père, qui est décédé quand j’avais 1 an. Il a toujours été un mystère pour nous», explique le réalisateur Dan Scanlon. S’il n’égale pas «Toy Story 4», oscar du meilleur film d’animation, ce 22e long-métrage des studios Pixar n’en demeure pas moins un joli divertissement sur la fraternité et les rites initiatiques, offrant un épilogue plein d’émotion. La magie opère.

«Woman», d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand

Un plaidoyer pour les femmes. Cinq ans après «Human», conçu comme une série de portraits grâce auxquels il souhaitait «remettre l’humain au cœur de son travail», le photographe et président de la fondation «Goodplanet» connu pour ses clichés aériens, Yann Arthus-Bertrand signe, avec la cinéaste et journaliste d’origine ukrainienne, Anastasia Mikova, un documentaire sur celles qui représentent la moitié de l’humanité.

Pour «Woman», les réalisateurs sont partis à la rencontre de 2 000 femmes à travers 50 pays afin de mettre en lumière les injustices qu’elles subissent au quotidien, mais aussi et surtout la force dont elles doivent faire preuve, comme si cela était inscrit «dans leur ADN». Sous forme d’entretiens relatés à la première personne, elles se confient sur la maternité, l’éducation, le mariage, l’émancipation, les premières règles, la sexualité et cette Terre sur laquelle elles vivent.

«Les héroïnes de l’écologie sont des femmes, de Rachel Carson dans les années 1960 à Greta Thunberg aujourd’hui, en passant par la primatologue Jane Goodall», explique Yann Arthus-Bertrand.

«De Gaulle», de Gabriel Le Bomin

Cinquante ans après la disparition de De Gaulle, le réalisateur Gabriel Le Bomin, connu notamment pour ses documentaires politiques comme «Giscard, de vous à moi : les confidences d’un président» (2016), s’attaque au père de la France libre, et propose une plongée, à la fois intimiste et historique, dans la vie du général et de son épouse Yvonne, en juin 1940.

A cette époque, le «grand Charles» rejoint Londres, lançant, depuis la capitale britannique et contre Pétain, son célèbre appel du 18 juin. Un discours d'une force inouïe rendu par Lambert Wilson à l’écran. Habitué à porter sur ses épaules d'autres figures tutélaires, notamment l'inoubliable Abbé Pierre dans «Hiver 54» (1989), l’acteur presque transfiguré pour les besoins de ce long-métrage, offre un De Gaulle convaincant et terriblement humain.

A ses côtés, Isabelle Carré campe sa femme devenue «Tante Yvonne» dans l’inconscient collectif des Français, et dont la personnalité, certes souvent discrète, reste à bien des égards affirmée et constante. Femme aimante auprès de son époux, souriante, détendue et affectueuse auprès de ses proches, cette «héroïne» forme avec Charles de Gaulle un couple inséparable, apportant une dimension universelle au biopic. L’œuvre met également l'accent sur leur fille Anne, qui souffrait de trisomie. C’est d'ailleurs avec elle que le général se montre le plus sensible et tendre, le rendant très touchant.