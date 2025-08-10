Hôtel canin : les chiens aussi ont droit à des vacances

CNEWS a posé ses valises dans un lieu de tournage atypique pour continuer sa série d'été. Rendez-vous dans un hôtel dédié au bien-être des compagnons à quatre pattes.

Un lieu pas comme les autres. À Vincennes, dans cet hôtel, les vacanciers sont un petit peu plus poilus et un peu moins bavards que la moyenne mais les employés les dorlotent tout autant, voire plus.

Il s’agit du Doggy’s Hôtel, qui accueille les chiens lorsque leurs maîtres partent en vacances et ne peuvent pas les emmener avec eux. Parmi les pensionnaires du moment, Archimède, un jeune teckel, ou Henri, venu passer trois semaines dans cet hôtel canin.

«Henri est un long résident et il est très heureux. Il est comme chez lui mais presque en mieux parce qu’il y a plein de petits copains avec lui, ça lui permet de sociabiliser», a confié à CNEWS Anne-Sophie, employée du Doggy’s Hôtel.

Ici, les petits plats sont mis dans les grands pour les pensionnaires : piscine à balles, jeux de fouilles et même chambres individuelles.

Nour Baque, fondatrice du Doggy’s Hotel : «Certains ont des veilleuses parce qu’ils ne dorment qu’avec des veilleuses. Ils ont un jeu de fouilles avant de dormir. Le but, c’est que quand ils vont dormir dans leur chambre, ils ne se sentent pas stressés, paniqués, par le fait d’y aller».