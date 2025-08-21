Toute l’actu en direct 24h/24
Victime d'un vol, une commerçante partage les images de vidéosurveillance sur Facebook et retrouve une partie de ses biens le lendemain

Une commerçante de Lons-le-Saunier (Jura) a été victime d'un vol dans son restaurant «Le Manguier». Après un appel lancé sur les réseaux sociaux avec diffusion des images de vidéosurveillance, les voleurs lui ont rendu une partie de ses biens dès le lendemain.

Une histoire insolite qui est loin d’être une première pour la victime. Dans la nuit du 7 au 8 août, des cambrioleurs se sont introduits dans le restaurant «Le Manguier» à Lons-le-Saunier (Jura). Les malfrats ont volé 6 chaises, 10 fauteuils mais aussi un olivier et un bac à fleurs.

Sur les images que la commerçante parvient à extraire de ses caméras de vidéosurveillance, cette dernière a pu identifier un couple.

«Je vois cette femme qui arrive avec un commerçant que je connais très bien. Elle se promène sur la terrasse et commence à embarquer une chaise. Après, elle va chercher sa voiture, elle charge tout puis fait sa manœuvre. Elle bute sur ma voiture puis se stationne sur le côté et repart comme si de rien n’était», a témoigné la victime sur CNEWS.

Le préjudice a été estimé à plus de 1.600 euros, sans compter les réparations à effectuer sur la voiture endommagée.

Les images du vol postées sur Facebook

Dix jours plus tard, la restauratrice a décidé de partager les images du vol sur le réseau social Facebook. Le lendemain, une partie de son matériel a été restituée.

«Comme j’ai fait en 2020 quand on m’a volé mon olivier, j’avais mis un post pareil. Le lendemain, la personne avait aussi ramené l’olivier avec un mot d’excuses. Deux ans après, pendant un à deux mois, je me retrouvais tous les jours avec des crottes sur ma terrasse. J’avais décidé de visionner les images puis d’imprimer les photos. Le lendemain, quand le coupable a vu les photos, il n’est plus revenu», a affirmé la commerçante sur CNEWS.

Cette dernière a déposé plainte et une enquête est en cours. La restauratrice a néanmoins promis de retirer sa plainte si tous ses biens lui sont rendus dans les prochains jours. 

