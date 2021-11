Twitch, Facebook Gaming : ces «joueuses» en tenues sexy qui streament devant vos enfants

Jouer à Fortnite en petite tenue en direct sur Internet, c’est possible et parfaitement toléré sur les plates-formes de streaming. La course à l'audience incitant certaines streameuses-gameuses à se montrer presque nues devant les écrans.

Sur un marché concurrentiel, certains savent se démarquer pour exister… surtout sur les réseaux sociaux où l’offre est pléthorique. Sur les plates-formes de streaming de jeux vidéo, comme Twitch ou Facebook Gaming, bon nombre de streameuses ont compris qu’elles obtiendraient plus de vues si elles se filmaient en train de jouer avec un décolleté avantageux.

Mais certaines vont beaucoup plus loin et n’hésitent pas à jouer la carte de la tenue très sexy pour se faire remarquer : sous-vêtements affriolants, dessous légèrement transparents, soutien-gorge minimaliste… La palme revenant récemment à cette gameuse (voir notre vidéo en début d'article, NDLR) qui se filme sous la douche avec une chemise de nuit façon «concours de T-shirt mouillé».

En juin dernier, c'est même l'une des joueuses les plus suivies sur Twitch, Amouranth (4,6 millions de followers) qui s'est livrée à une séance de «yoga sensoriel» avec des poses suggestives qui ont entrainé un bannissement de trois jours de son compte. Une punition décidée par Twitch, mais qui ne l'a pas empêchée quelques jours plus tard de revenir sur la plate-forme en petite tenue pour jouer en direct. Il s'agissait là du 4e bannissement depuis 2019 pour cette jeune femme, celle-ci revenant toujours au bout de quelques jours. A nouveau bannie début octobre dernier, Amouranth a repris ses activités. Il faut dire que cette streameuse serait l'une des mieux payées sur la plate-forme, ses vidéos lui rapportant un salaire mensuel d'environ 92.000 dollars (environ 80.000 euros), selon les éléments qui ont fuité lors du leak géant de données confidentielles qui a touché Twitch début octobre.

La «presque nudité» tolérée

La recette fonctionne puisque les audiences sont au rendez-vous, même si certains programmes se rapprochent davantage du lap dance que du jeu vidéo. L’important est de respecter les règles d’utilisation des plates-formes sociales qui interdisent la nudité… mais pas la «presque nudité». Nous avons fait plusieurs tentatives de signalement de ces vidéos en tant que contenu «sexuellement explicite» auprès des modérateurs de Facebook Gaming. Les réponses ont systématiquement indiqué que le contenu ne «contrevenait pas aux règles de la communauté». C’est là toute la subtilité qui permet aux adolescents, voire aux enfants (théoriquement les réseaux sociaux ne sont pas autorisés aux moins de 13 ans), de regarder une vidéo un peu coquine en toute légalité.

Pour s'en expliquer Twitch avait écrit en mai dernier un billet sur son blog officiel à propos des «streams en maillot de bain dans des jacuzzi», qui mettent en scène majoritairement des femmes. La plate-forme explique ainsi : «Il y a eu une confusion quant à savoir si les flux provenant des douches/jacuzzi sont autorisés en vertu de nos politiques actuelles, et nous comprenons pourquoi nos règles telles qu'elles sont écrites ont contribué à cette confusion. En vertu de nos politiques actuelles relatives à la nudité et à la tenue et au contenu à caractère sexuel, les streamers peuvent apparaître en maillot de bain dans des situations contextuellement appropriées (à la plage, dans un bain à remous, par exemple), et nous autorisons l'expression créative comme l'écriture corporelle et la peinture corporelle, à condition que la streameuse ait une couverture appropriée telle que décrite par notre politique de tenue vestimentaire».

Et Twitch de conclure : «La nudité ou le contenu sexuellement explicite (que nous définissons comme de la pornographie, des actes sexuels et des services sexuels) ne sont pas autorisés sur Twitch». La limite est donc ténue. Pour répondre aux critiques, Twitch a décidé de déplacer les contenus liés aux «piscines, jacuzzi et plages» dans une catégorie dédiée sur sa plate-forme. Toutefois, ceux-ci conservent une visibilité accessible à tous.