Beatbot : la révolution verte et intelligente de l’entretien des piscines par robots

Alors que l’intelligence artificielle transforme nos usages au quotidien, Beatbot, le leader mondial des robots nettoyeurs de piscine haut de gamme, va encore plus loin en misant sur l’innovation technologique et l’engagement environnemental, la marque redéfinit les standards du secteur avec une ambition claire : offrir des solutions de nettoyage aussi efficaces que durables.

À l’approche de la saison d’ouverture des piscines, Beatbot lance sa campagne «Donnez vie à votre piscine en vous amusant» et partage une série d’initiatives qui confirment sa position de pionnier, tant sur le plan technologique qu’en matière de responsabilité sociétale.

Un engagement environnemental qui allie performance, innovation et impact

Depuis le début de son histoire, Beatbot place les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) au cœur de sa stratégie de développement. La marque démontre qu’il est possible de conjuguer excellence industrielle, croissance durable et engagement sociétal concret.

Avec le lancement de son programme Beatbot For Future (BFF), la marque se concentre sur un plan d’action ambitieux autour de trois piliers majeurs :

La durabilité environnementale, via des partenariats avec des ONG telles qu’Oceana, qui œuvre pour la protection des écosystèmes marins et des espèces menacées.

L’innovation et l’éducation avec un soutien actif aux disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), destinées à encourager la relève dans les métiers d’avenir.

L’impact social en soutenant des programmes communautaires via des associations locales et des initiatives solidaires.

Dès le 22 avril 2025, une partie des revenus issus de la vente de certains produits Beatbot sera reversée pour financer ces projets, confirmant la volonté de Beatbot de contribuer activement à un futur plus responsable.

L’excellence technologique pour innover durablement

Créée par des experts de la robotique domestique avec plus de 10 ans d’expérience, Beatbot développe des technologies propriétaires de pointe. À ce jour, la marque détient plus de 221 brevets, dont 128 brevets d’invention, témoignant de sa capacité à innover durablement.

Son produit phare, le Beatbot AquaSense 2 Ultra, incarne parfaitement cette philosophie. C’est le premier robot nettoyeur de piscine 5-en-1 au monde piloté par intelligence artificielle. Il intègre plusieurs fonctions avancées :

La technologie unique et innovante de cartographie intelligente HybridSense™ avec caméra embarquée pour une navigation précise.

La détection des débris par IA pour un nettoyage ciblé.

Un nettoyage efficace de la surface de l’eau grâce à ses brosses latérales et son pilotage via application.

Un stationnement intelligent à la surface et récupération en un clic.

La clarification naturelle de l’eau avec la technologie ClearWater™, non toxique, respectueuse de la peau et de l’environnement.

En combinant performance technique et conscience écologique, Beatbot pose un nouveau standard dans la gestion intelligente du cycle de vie des piscines.

Un design pensé pour durer

Autre marqueur fort de l’identité Beatbot : son design biomimétique, inspiré de la nature. L’esthétique des modèles AquaSense 2 reprend la silhouette d’une carapace de tortue à la fois fluide, discrète et parfaitement optimisée pour la navigation sous l’eau.

Les matériaux utilisés répondent aux plus hautes exigences en matière de durabilité, avec des finitions anti-rayures (dureté 4H) et une résistance accrue aux UV, à l’usure et aux variations climatiques.

La philosophie du «Calm Technology», chère à la marque, se retrouve dans chaque détail : une interface utilisateur intuitive, des composants robustes, et une conception pensée pour s’effacer derrière l’usage, au service d’un confort apporté au quotidien.

Une innovation centrée sur l’utilisateur et une garantie inégalée

Chez Beatbot, l’innovation est apportée suite à l’écoute attentive des besoins utilisateurs. C’est cette approche uniquement centrée sur le client qui guide chaque étape du développement produit. Ainsi, Beatbot propose des appareils simples à prendre en main, conçus pour durer et assortis d’une garantie de 3 ans avec remplacement intégral de la machine. Une promesse rare dans l’univers des produits électroniques grand public.

Une offre exclusive pour la saison des piscines

À l’occasion de la saison de l’ouverture des piscines, Beatbot accompagne les particuliers avec une offre spéciale valable du 14 au 30 avril 2025 en offrant jusqu’à -30 % sur les modèles de la gamme AquaSense 2.

Produit Prix initial Prix promo Réduction AquaSense 2 Ultra 3 850 € 3 079 € -20 % AquaSense 2 Pro 2 699 € 2 159 € -20 % AquaSense 2 1 699 € 1 189 € -30 %

Beatbot, un leader technologique à suivre de prêt

En s’imposant comme la référence mondiale de la robotique piscine haut de gamme, Beatbot prouve qu’il est possible d’allier technologie et engagement durable, avec un design raffiné et en ayant un impact positif.

Pour les consommateurs comme pour les professionnels, choisir Beatbot, c’est opter pour une vision de l’innovation responsable, ambitieuse et tournée vers les enjeux environnementaux et sociétaux du futur.

