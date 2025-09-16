Toute l’actu en direct 24h/24
FIDEL’AMI SANTÉ : si l’assurance santé animale devenait enfin simple, humaine… et accessible à tous ?

Dans cet épisode d’Ils font l’actu, focus sur Fidel’Ami Santé, une assurance santé animale pas comme les autres, née d’une passion familiale et d’une conviction forte : permettre à chaque animal de bénéficier des meilleurs soins, sans compromis. 

Aux côtés de Clotilde Derai, fondatrice, et Sébastien Miggiolo, directeur général, découvrez comment cette entreprise française bouscule les codes du secteur avec des formules sans franchise, sans distinction de race, et un remboursement en 48h, géré 100 % en interne. 

Chez Fidel’Ami Santé, l’humain (et l’animal) est au cœur de tout. Transparence, accessibilité, accompagnement personnalisé, et innovations au service du bien-être des animaux de compagnie. 

  • Dans cette interview exclusive, on parle :
  • Santé animale & accessibilité des soins
  • Innovations au service des maîtres
  • Développement responsable & vision long terme
  • Valeurs, engagement et ambition sociétale 

Pour en savoir plus sur Fidel’Ami Santé : https://fidelamisante.com

