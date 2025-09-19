Dans ce nouvel épisode d’Ils font l’actu, Olivier Casado reçoit Stéphane Lazarides, fondateur et CEO de Lazard Consulting, pour un échange exclusif au cœur de l’actualité économique, stratégique et entrepreneuriale.

À la tête de Lazard Consulting, cabinet de conseil spécialisé en stratégie, innovation et transformation, Stéphane Lazarides accompagne depuis plusieurs années entreprises, institutions et porteurs de projets dans leurs enjeux de croissance et de transformation digitale.

Son approche visionnaire, nourrie par une double culture business et technique, fait aujourd’hui de Lazard Consulting un acteur reconnu sur la scène européenne.

Au programme de cette interview :

Le parcours inspirant de Stéphane Lazarides, entre art, innovation et entrepreneuriat,

Les étapes clés qui ont mené à la création et au développement de Lazard Consulting,

Sa lecture des grandes tendances économiques et des mutations à venir,

Sa vision du leadership, de la stratégie et de la transformation des organisations,

Les ambitions futures de Lazard Consulting et les projets à fort impact en cours.

Grâce au regard pertinent d’Olivier Casado, cette conversation offre un moment riche en éclairages, en conseils et en projections, une source d’inspiration pour dirigeants, entrepreneurs et curieux du monde économique : https://lazardconsulting.eu

