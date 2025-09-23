Mieux fiscal : Et si vous pouviez enfin comprendre et optimiser votre fiscalité

Et si vous pouviez enfin comprendre et optimiser votre fiscalité ? C’est le pari de Patrick Raboteur, expert en stratégie patrimoniale et créateur de Mieux Fiscal, une plateforme dédiée à la pédagogie fiscale et à l’accompagnement sur mesure.

Dans cette interview, il revient sur son parcours, son approche décomplexée de la fiscalité, et sa volonté de rendre l’optimisation accessible à tous, particuliers comme professionnels.

Son crédo : vulgariser des mécanismes souvent flous, détecter les leviers d’économies fiscales méconnus, et proposer un accompagnement 100% personnalisé, le tout avec une éthique irréprochable.

Un échange franc, passionné et éclairant, à retrouver dès maintenant sur notre site et nos réseaux.

