Dans cet épisode, le journaliste Olivier Casado accueille Marilyn Vilardebo, présidente d’Origami&Co, pour une plongée au cœur de la préparation de vos futurs droits à la retraite.

Origami&Co, c’est quoi ? Une société exclusivement experte en matière de conseil retraite, présentée comme interlocuteur unique et dédié, qui aide à comprendre, anticiper, optimiser et conseiller sur ses droits retraite pour les percevoir au meilleur moment et dans les meilleures conditions sans aucun oubli.

Approche personnalisée : analyse fine du relevé de carrière, détection d’erreurs, reconstitution exhaustive de toute la carrière, démarches et suivi rapproché auprès des caisses, scénarios de calculs, comparatif de toutes les options règlementaires… Le tout pour maximiser la pension et choisir le moment idéal

À retenir

La retraite n’est pas la fin de l’activité : elle peut être mobilisée comme un patrimoine, à activer au moment le plus opportun tout en continuant à travailler si on le souhaite. Notamment via des mécanismes comme le rachat de trimestres, la carrière longue, le cumul emploi‑retraite, ou des dispositifs spécifiques aux libéraux, Travailleurs Non Salariés ou les expatriés

