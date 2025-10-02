FAB CONSEIL - Optimisez vos charges en toute tranquillité, sans avance de frais

Toute l’actu en direct 24h/24
Et si votre entreprise payait trop sans le savoir ? C’est le constat que posent Franck Beyeler, fondateur de Fab Conseil, et Michel Salaun, juriste partenaire. 

Leur mission ? Réduire les charges qui pèsent sur les entreprises et associations, sans facturation préalable. Qu’il s’agisse de vos charges sociales, de vos achats, de vos charges locales/fiscales, de vos détaxations énergétiques, d’aides, de subventions de crédit impôt/recherche, de vos assurances, de vos mutuelles... 

Fab Conseil passe tout au crible, identifie les leviers d’économies, et se rémunère uniquement sur les résultats obtenus. Un modèle à la performance, simple et transparent. Pour ce faire, Franck Beyeler travaille main dans la main avec Michel Salaun, juriste partenaire et expert de sa structure, sollicité en fonction du besoin que le client a évoqué. 

Pour prendre rendez-vous : https://calendly.com/franck-beyeler/30min?month=2025-06

Annonceur : Fab Conseil

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.

