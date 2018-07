Un robot à l'effigie de Donald Trump défile dans les rues de Londres

A l'occasion de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, des citoyens britanniques ont eu l'idée de faire défiler un robot à l'effigie du président américain dans les rues de Londres.

Il porte une perruque blonde et une cravate rouge, il parle comme Donald Trump et invective les passants. Les plus connaisseurs auront reconnu un «Dalek», un personnage tiré de la série britannique à succès «Docteur Who».

Il a déambulé dans les rues de Londres ce vendredi, à l'occasion de la visite du président américain sur le sol britannique, et il semblerait qu'il avait beaucoup de choses à dire.