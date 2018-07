Autriche : festival du Bodypainting

Le festival annuel du World Bodypainting s'est déroulé ce week-end, du 13 au 15 juillet 2018, à Klagenfurt en Autriche.

C'est la 21e édition de cet événement, qui rassemble plus de 200 artistes venus de cinquante pays différents.

Durant les trois jours de compétition, les participants sont départagés dans treize catégories différentes : les techniques de bodypainting, de peinture avec pinceaux et éponge et les effets ultraviolets. En plus de la peinture sur le corps, les maquillages, réalisés avec des prothèses en latex sont aussi évalués.

Cette technique permet de donner au modèle une apparence inhumaine, presque comparable aux créatures des films de science-fiction.

Le bodypainting est une pratique remontant à l'origine de l'humanité, ces peintures évoquaient alors les exploits des soldats et avaient pour but d'effrayer les tribus ennemies.