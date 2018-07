Et si on skiait en Afrique ? Au Lesotho, une station de ski propose une descente d'un kilomètre dans la poudreuse.

Une piste de ski d'un kilomètre de long, en pleine nature sauvage et ... aride. C'est le pari réussi de l'AfriSki, une petite station située au Lesotho, une enclave située en Afrique du sud. Ici, touristes américains et européens viennent savourer le plaisir d'une glisse rare et insolite.