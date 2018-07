La ville côtière grecque n'est plus que cendres. Ce mercredi matin, les dégâts sont lourds à Mati.

La nuit a été difficile et les habitants se sont réveillés sous le choc des maisons détruites et des voitures brûlées.

Le nombre de morts ne cesse de grimper, et on décompte de nombreux blessés. Vingt millions d'euros ont déjà été débloqués pour répondre aux besoins des mairies et des citoyens touchés en Grèce.