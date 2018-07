L'étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard vandalisée

Selon la presse locale, l’auteur de cet acte de vandalisme, Austin Clay, avait dissimulé une pioche dans un étui à guitare. Il l’a ensuite utilisé pour détruire l’étoile de Donald Trump, reçue à l’époque où le milliardaire américain animait l’émission de téléréalité «The Apprentice».

Une fois l’étoile attaquée, et presque entièrement détruite, en témoignent les photos postées sur Twitter, Austin Clay s’est rendu à la police. Accusé de vandalisme, il a été relâché contre une caution de 20.000 dollars.

Ce n’est pas la première fois que l’étoile de Donald Trump est attaquée. En 2016 déjà, avant son accession à la Maison-Blanche, un homme dénommé James Otis, avait été condamné à trois ans de liberté conditionnelle, vingt jours de service d’intérêt général, et 4.000 dollars d’amende pour des faits similaires.

Quelques mois plus tôt, en juillet 2016, un artiste de rue avait également érigé un mur autour de l’étoile du futur président des Etats-Unis, œuvre symbolique visant à dénoncer le projet de construire un mur sur la frontière avec le Mexique.

I built and paid for the wall myself. No Mexican money. #trump #Mexico #donaldtrump #hollywood pic.twitter.com/LTjGN3SBPf

— Plastic Jesus™️ (@plasticjesusart) 20 juillet 2016