La Californie ravagée par des grands incendies

De gigantesques incendies sévissent toujours en Californie. Au total, ce sont plus de 10.000 pompiers qui sont mobilisés pour éteindre les feux de forêt qui ont déjà fait plusieurs victimes et détruit de nombreuses habitations.

Jeudi 2 août, certains habitants évacués ont pu revenir près de chez eux, ils ont découvert leur maison ou du moins ce qu'il en reste. Plus de 1.000 logements ont ainsi été rasés.

C'est le sixième incendie le plus destructeur de l'histoire de cet état. Il dure depuis une semaine et n'a été que partiellement contenu. Six personnes ont déjà été tuées par le sinistre, dont deux pompiers.