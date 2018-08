Nouvelle grève chez Ryanair

Vendredi 9 août, à l'aéroport de Francfort comme partout dans le reste de l'Allemagne, les avions de Ryanair resteront sur le tarmac.

Ce sont au total 250 vols au départ et à destination du pays qui seront annulés. En cause, une grève des pilotes de la compagnie. Ces derniers demandent une revalorisation de leurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ce mouvement social concerne environ 480 pilotes basés dans une dizaine d'aéroports allemands.

Une grève qui rappelle celle de fin Juillet. Le personnel navigant avait déjà secoué la compagnie dans plusieurs pays d'Europe. La grève s'étendra cette fois-ci en Suède, en Belgique et en Irlande du Nord. Au total, plus de 50.000 passagers seront impactés par ce mouvement social.