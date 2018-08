Pénurie de main d'œuvre en Grande-Bretagne

Les premières conséquences du Brexit sont déjà visibles en Grande-Bretagne. Les saisonniers, dont beaucoup viennent d'Europe de l'Est ont plus de difficultés pour être recrutés en raison de la volonté de réduire l'immigration.

Alors que le Brexit est toujours en cours de négociations, ses premiers effets se font déjà sentir dans plusieurs secteurs de l'économie britannique. Le choix de quitter l'Union européenne avait pour objectif de réduire l'immigration, européenne notamment.

Or de nombreux travailleurs saisonniers sont originaires de pays d'Europe de l'Est. Et Certains chefs d'entreprises ont donc beaucoup de mal à recruter.