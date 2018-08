Slovénie : la population d'ours bruns en plein boom

En Slovénie, 750 ours vivent à l'état sauvage, contre quarante en France. Les habitants œuvrent à une cohabitation harmonieuse, non sans délaisser l'abattage dit de «régulation».

La forêt occupe 60% de la surface du pays, et les ours restent surveillés de près. Des compensations sont proposées aux habitants en cas de dommage et des groupes locaux d'intervention ont été formés.

Cette année, les autorités slovènes proposent l'abattage de deux-cent ours, un chiffre débattu publiquement jusqu'à la fin du mois.