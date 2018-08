Incendies en Californie : petite victoire pour les pompiers

Les pompiers ont enregistré des progrès dimanche dans la lutte contre les incendies qui ravagent la Californie.

Le foyer du «Mendocino Complex», qui détient déjà le record de l'incendie le plus dévastateur de la Californie, était contenu à 67% dimanche, a annoncé le service des pompiers de l'Etat, Calfire, contre 60% vendredi.

Cet incendie, situé à un peu plus de 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale de l'Etat, Sacramento, a déjà ravagé près de 133.000 hectares depuis son départ, le 27 juillet.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux principaux feux du «Mendocino Complex», «Ranch», le plus virulent, et «River», plus modeste, ont brûlé 1.250 hectares environ, ont rapporté des médias locaux, contre un peu moins du quadruple la nuit précédente.

Dimanche, «River» était contenu à 93%.

Pour autant, les conditions météorologiques étaient de nature à permettre au feu de retrouver de la vigueur, avec seulement 18% d'humidité et une température culminant à 35 degrés.