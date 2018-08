Aquarius : les migrants répartis dans 5 pays européens

L'Europe a évité de justesse une nouvelle crise diplomatique. Après plus de quatre jours d'errance en mer Méditerranée, l'Aquarius va accoster à Malte.

A son bord, 141 exilés qui verront alors s'ils peuvent prétendre au droit d'asile. La France a prévu d'en accueillir 60, l'Espagne en accueillera autant.

Vendredi, le navire affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a secouru au large de la Libye 141 migrants, dont une moitié de mineurs et plus d'un tiers de femmes, essentiellement originaires de Somalie et d'Erythrée.

Mais comme en juin où le bateau avait erré pendant une semaine, faute de ports où accoster, Malte et l'Italie avaient refusé d'accueillir l'embarcation.