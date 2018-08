Environ 80 traducteurs guident les pèlerins à La Mecque

Plus de deux millions de fidèles ont entamé ce dimanche 19 août le traditionnel pèlerinage à La Mecque, en Arabie saoudite, l'un des plus grands rassemblements religieux annuels du monde, qui regroupe des musulmans des quatre coins du globe.

Ces pèlerins ne comprennent pas tous la langue arabe, des traducteurs ont donc été mis à leur disposition. En tout, quatre-vingts interprètes sont présents à la Mecque.

Certains sont présents 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ils proposent également de traduire simultanément les prières en anglais, en français ou en turc.

La brigade des traducteurs a vu le jour il y a quatre ans, et a été renforcée au fil du temps pour répondre à une demande de plus en plus grande.