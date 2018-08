Concours de barbes et de moustaches en Angleterre

Les championnats britanniques de barbe se sont déroulés le week-end du 18 août à Blackpool, en Angleterre. Les participants sont venus du monde entier.

Ils étaient plus de deux cents à concourir. En tout, vingt-quatre catégories différentes existent, en fonction de la coupe et de la longueur de la barbe.

C'était le quatrième championnat de ce type organisé dans la région. Cint cents personnes se sont déplacées pour y assister ce week-end, et admirer les plus belles moustaches et barbes du monde.