Un incendie répand de la fumée toxique sur Melbourne

Un incendie a ravagé un entrepôt de produits chimiques mercredi à Melbourne, en Australie. Le feu a propagé des énormes panaches de fumée toxiques à travers la ville et a forcé la fermeture de plusieurs écoles.

Les pompiers de la ville ont déclaré que plus de 100 pompiers et 30 camions de pompiers luttaient contre l'incendie. Les résidents des banlieues voisines ont été invités rester chez eux et à fermer leurs portes et fenêtres à cause de la fumée. Aucun blessé n'a été signalé, mais les autorités redoutent un risqué de pollution chimique..