La crainte du choléra se renforce en Algérie

Le choléra qu'on croyait rare ou réservé aux pays très pauvres a refait son apparition cet été en Algérie. Une cinquantaine de personnes l'ont eu, aujourd'hui 6 sont encore soignées.

A l'hôpital de Boufarik, à 35 km au sud de la capitale Alger, le service des maladies infectieuses est en alerte. Dans le pays, deux personnes sont décédées suite a cette maladie.

Le choléra, habituellement observé dans les pays pauvres, se manifeste par des diarrhées et des vomissements. Il se transmet en buvant de l'eau non potable, ou en consommant des fruits et légumes contaminés. Cette maladie est très contagieuse. Mais en France, pas d'inquiétude : une fois détectée, la maladie est très vite soignée, en buvant beaucoup d'eau, en prenant des sachets de réhydratation orale, disponibles en pharmacie ou dans les cas le plus sévères, des antibiotiques.

On peut également se prémunir, en garantissant l'accès à l'eau potable. Les deux vaccins existants sont également très efficaces. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 4 millions de cas de choléra sont détectés chaque année, et 100.000 personnes succombent a la maladie.