Australie : Deux maxi pépites découvertes

Des mineurs australiens ont découvert deux énormes roches incrustées d'or. Les pépites ont été découvertes à 500 mètres sous terre dans la mine de Beta Hunt à Kambalda.

Le plus grand bloc pèse pas moins de 90 kilos et contient 65 kilos d'or. La société RNC Minerals déclare que les blocs contenant l'or pourraient être les plus importants jamais découverts dans l'histoire minière.

La société minière évalue la pierre la plus grosse à 2,3 millions d'euros. La sécurité a été renforcée auprès de la mine et des employés.