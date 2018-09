République tchèque : la sécheresse gravée dans la pierre

Quand le manque d'eau se fait sentir, la rivière rétrécit et met à nu une pierre gravée. Appelée «Pierre de famine» elle marque la sécheresse.

«Si tu me vois, pleure» en allemand peut-on lire sur cette pierre. Il s'agit de la marque au moment où les bateaux ne peuvent plus passer sur la rivière. La «Pierre de famine», visible dès que l'Elbe baisse à 1,60 m. Elle émerge maintenant plus de cent jours par an. Cet été, le niveau de l'Elbe était fin août que de 90 cm à Decín.

La sécheresse a culminé le 22 août, touchant 94% du territoire de la République tchèque et provoquant des dégâts d'un montant estimé entre 350 à 427 millions d'euros. La «Pierre de famine» ne semble pas prête de disparaître sous l'eau.