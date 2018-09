Japon : le plus grand marché aux poissons déménage, les autorités s'attendent à une invasion de rats

Après 83 ans, le plus important marché au monde de produits de la mer, de fruits et de légumes, va tirer sa révérence début octobre. En cinq jours, 900 entreprises vont quitter l'emplacement de la ville de Tokyo.

Sur leurs étals, 3.000 tonnes de marchandises sont vendues tous les jours. Le marché est un espace de 23 hectares qui abrite des dizaines de milliers de rats, attirés par la nourriture. Les agents municipaux sont prêts pour éviter que les rats n'envahissent le quartier voisin de Ginza et les boutiques de luxe et restaurants de renom.

Ils s'affairent à obstruer les sorties des divers tuyaux et égouts et à combler les trous. 40.000 tôles recouvertes de glue, des pièges et 300 kg de poison sont prévus. Si, des rats arrivent quand même à passer, les propriétaires des bars et tables du coin les attendent de pied ferme.