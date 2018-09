Clean Up Day : opération citoyenne de nettoyage dans le monde entier

Ce samedi 15 septembre, 150 pays et des millions de citoyens vont coordonner leurs efforts pour une journée mondiale de ramassage des déchets sauvages. Les citoyens, les entreprises, les associations, les écoles, les collectivités se mobilisent pour agir tous ensemble.

Le World Clean Up Day, c'est la plus vaste opération citoyenne de nettoyage. En France, plus de 1 100 opérations sont prévues durant tout le week-end.

Les bénévoles feront notamment la chasse aux 30 milliards de mégots qui finissent chaque année dans la nature. Des déchets particulièrement nocifs pour l'environnement, puisqu'un mégot met 12 ans pour se dégrader.

Objectif de l'association : faire naître une prise de conscience chez le plus grand nombre de citoyens et de politiques. L'année dernière, plus de 100 000 personnes ont participé à ce grand nettoyage.