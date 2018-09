Le typhon Mangkhut en route vers la Chine, au moins 25 morts aux Philippines

Le super typhon Mangkhut, qui a fait au moins 25 morts aux Philippines et forcé 100.000 personnes à fuir leur domicile, se dirige désormais vers les côtes densément peuplées du sud de la Chine.

Le typhon, considéré comme le plus puissant de l'année à ce stade avec des rafales qui ont atteint par endroit les 330 km/h, a ravagé des zones agricoles du nord de l'île de Luçon, la plus grande de l'archipel philippin, provoquant inondations et glissements de terrain.

Les moyens de communication et l'électricité ont été coupés dans la majeure partie de la zone sur la trajectoire de la tempête, où vivent environ cinq millions d'habitants : autant de difficultés pour les autorités qui peinaient encore dimanche midi à évaluer le bilan humain et matériel.

Le typhon, qui a perdu en intensité en traversant les Philippines, progresse vers le sud de la Chine. Son oeil devrait toucher le littoral chinois dans la journée, bien à l'ouest des villes de Macao et Hong Kong.

L'Observatoire météorologique de Hong Kong a fait état de vents enregistrés à 180 km/h sur une île au large, et de rafales à 242 km/h sur certains sommets. Depuis plusieurs jours, elle appelle également la population à la plus grande prudence, évoquant une «menace considérable».

Aux Philippines, l'étendue des dégâts est apparue samedi dans la journée, avec des effondrements de pans de colline gorgés d'eau, des flots incontrôlables dévalant les rues et l'évacuation d'habitants de leurs maisons inondées. Les sauveteurs ont été déployés dans les régions rurales et vallonnées les plus fortement touchées.