Les fans de Prince seront heureux d'apprendre que le premier album posthume du chanteur vient de sortir. Un album qui regroupe des enregistrements studio datant de 1989.

On entend notamment le chanteur taper la mesure avec sa main et tester sa voix. Durant 35 minutes, on découvre neuf titres inédits.

Il n'a à l'époque que 25 ans et n'est pas encore la star planétaire que l'on a connue.