Ce qu'il faut savoir pour postuler en République tchèque

Plus de 250.000 postes sont à pouvoir en République tchèque. Comment se retrouver dans cette multitude d'offres emploi ? Suivez le guide.

Pour faire face à cette demande, l'ambassade de France à Prague a mis en ligne un site d'offres d'emploi pour les français intéressés.

La République Tchèque possède le taux de chômage le plus bas de l’Union Européenne. De nombreuses entreprises françaises et internationales y sont installées et peinent à recrute