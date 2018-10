Inondations à Majorque : l’heure du nettoyage

Au moins 12 personnes ont perdu la vie après les inondations qui ont eu lieu à Majorque. Ce petit village de Sant Llorenç des Cardassar est dévasté.

Dans le petit village de Sant- Llorenç des Cardassar, épicentre de la catastrophe, c'est un vrai paysage de désolation. Désormais l'heure est au bilan humain et matériel et surtout au nettoyage des maisons et des rues. Une boue épaisse recouvre les rues, jonchées de meubles abimés et jetés par certains habitants.

Ici, on peine encore à croire qu'un torrent est venu tout emporter sur son passage. Très vite, la solidarité s'est mise en place. Des pelles et des seaux ont été distribués pour aider à déblayer et nettoyer. Une polémique commence à enfler en Espagne. Certains estiment que la catastrophe aurait pu être évitée, si les autorisations de construire en zone inondables n'avaient pas été délivrées.