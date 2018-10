Une tempête tropicale touche le Mexique

L’ouragan Willa, rétrogradé en tempête tropicale a touché les côtes du Mexique mardi soir.

Plus de 4250 personnes ont été évacuées dans les zones à haut risque. Plusieurs rues étaient déjà inondées avant même l’arrivée de l’ouragan. Le vent souffle en moyenne à 75km/h avec des rafales à plus de 100 km/h et 190km/h sur le littoral.

L’alerte orange a été déclarée dans l’ouest du pays et les écoles ont étaient fermées. Le pays a déjà connu de fortes intempéries en septembre et la semaine dernière.