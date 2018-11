Le bitcoin, la première cryptomonnaie, fête ses 10 ans. Dix ans de hausse constante et impressionnante jusqu'en décembre 2017.

Cette devise permet aux gens d'effectuer des paiements en ligne, sans passer par une institution financière.

En 2018, elle s'est cependant effondrée et ne constitue plus désormais un investissement sûr et rentable.