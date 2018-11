Inde : une pollution de l'air impressionnante

La ville de New Delhi fait face à une pollution de l'air qui dépasse le seuil maximum de l'OMS.

Les images parlent d'elles-mêmes. Elles permettent de comparer la ville de New Delhi avant et pendant l'épisode de pollution. On y voit un épais brouillard envahir la ville.

Ce phénomène est dû à une accumulation de facteurs naturels comme le changement des vents et la baisse des températures, mais également l'activité humaine, comme les émissions polluantes des industries et des véhicules, qui aggravent la situation.