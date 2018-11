Un Britannique fait le tour de la Grande-Bretagne à la nage

Le Britannique Ross Edgley, 33 ans, a mis 157 jours pour faire le tour de la Grande-Bretagne à la nage, soit 2.882 km au total, un exploit sans précédent.

Il a quitté la station balnéaire de Margate, dans le sud-est de l'Angleterre, le 1er juin. Le Britannique a achevé son périple, dimanche, sous les hourras de 400 nageurs venus l'accueillir. Il a nagé jusqu'à douze heures par jour, y compris la nuit, et se reposait sur un bateau l'accompagnant.

Au 74e jour, il avait battu le record de la plus longue nage en mer par étapes. Pour tenir le choc, il a confié à la presse britannique avoir mangé plus de 640 bananes, et s'être donné du courage en chantant.