Alors que la Californie est en proie à d'importants incendies, à l'autre bout des Etats-Unis, dans le nord-est du pays, la neige a fait son apparition.

Depuis jeudi, un épais manteau blanc a recouvert l'Etat de New York et une partie du Massachusetts et de la Pennsylvanie.

Conséquence, des arbres ont cédé sous le poids de la neige. La chaussée, rendue glissante, a causé plusieurs accidents de la route.