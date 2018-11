Incendie en Californie : près d'un millier de personnes sont toujours portées disparues

Depuis une semaine, Jhonathan Clark est sans nouvelle de son frère et de sa famille qui vivaient à Paradise. Cette petite ville a été ravagée par le «Camp Fire», l’incendie le plus meurtrier de Californie.

Jhonathan Clark marche parmi les décombres de sa maison, dont les flammes dévastatrices du «Camp Fire» n'ont laissé que quelques bouts de tôle calcinés ou des carcasses de chevaux.

Il cherche à retrouver son frère Maurice, sa belle-soeur et leur fils de six ans. Ils n'ont plus donné signe de vie depuis que l’incendie a détruit la petite ville de Paradise. «Mon père commence à perdre espoir, il sait que ce n'est pas le genre de Maurice de disparaître comme ça de la surface de la Terre sans rien dire à personne», explique Jhonathan Clark.

Plus de 600 personnes sont encore portées disparues dans la région. Un bilan provisoire alors que les incendies ne sont toujours pas maîtrisés.