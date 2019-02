Israël : un muezzin licencié pour avoir participé à un concours de culturisme

Depuis quinze ans, il appelait les musulmans à la prière à Acre, au nord d'Israël. Le ministre de l'Intérieur israélien a récemment ordonné son renvoi, après que le muezzin Ibrahim Masri ait participé à un concours de culturisme.

L'homme de 46 ans a expliqué que sa participation était non autorisé religieusement et non compatible avec sa fonction. «Ils m'ont montré des photos de moi pendant la compétition et m'ont dit considérer qu'il n'était pas approprié pour un muezzin de pratiquer ce sport», a-t-il déclaré à l'AFP.

Le culturisme consiste à développer chaque muscle de son corps jusqu'à ce qu'ils atteignent leur capacité maximale.