Le pont Morandi à Gênes commence à être démantelé

Le démantèlement d'un premier tronçon du pont Morandi à Gênes intervient six mois après son effondrement partiel. Le 14 août dernier, l'écroulement de ce pont inauguré en 1967 avait fait 43 morts, parmi lesquels 4 enfants.

C’est seulement cinq mètres par heure que cette portion de 900 tonnes a descendu les 48 mètres qui la séparent du sol. Rien que le découpage de ce segment de 36 mètres de long et de 18 mètres de large a nécessité toute la journée de vendredi ainsi qu'une partie de la nuit.

L'écroulement de ce pont fait de béton et de câbles d'acier avait tué 43 personnes. Six mois plus tard, l'enquête est encore en cours et les experts n'ont toujours pas déterminé les raisons exactes de cet effondrement soudain.

Une soixantaine de personnes sont mobilisées jour et nuit sur le chantier qui devrait durer six mois jusqu'au démantèlement complet du pont.

Le nouveau viaduc, dessiné gratuitement par l'architecte italien Renzo Piano, natif de Gênes, devrait être opérationnel en avril 2020.