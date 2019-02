Présidentielle américaine de 2020 : déjà 5 femmes candidates à la primaire démocrate

Les primaires démocrates auront lieu dans un an mais la course à l'investiture est déjà lancée. Des dizaines de prétendants sont dans la course et, parmi eux, des candidates majeures.

Ces cinq femmes possèdent le même objectif de campagne : surfer sur la vague anti-Trump. Le président américain a perdu des points dans les derniers sondages de popularité.

Face à elles, de nombreux candidats avec une variété inédite.