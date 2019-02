Les sirènes new-yorkaises bientôt européanisées ?

Fini les sirènes hurlantes des pompiers, de la police ou des ambulances à New-York. La ville envisage de remplacer ce bruit caractéristique par une sirène plus « européenne ».

Moins stridente et donc moins gênante, cette sirène est utilisée à Londres et à Paris. Le bruit provoqué par les véhicules de secours à New-York fait partie des plaintes les plus fréquentes des riverains.

Les sirènes actuelles paraissent à l’oreille extrêmement forte. Si le niveau de décibel des nouvelles sirènes sera le même la fréquence du nouveau son, plus faible, rend les sirènes moins stridentes.

Le Mount Sinai Hospital à New-York a déjà équipé ses véhicules. Le projet de loi devra ensuite être approuvé au niveau municipal.