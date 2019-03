Trente blessés dans des turbulences lors d'un vol reliant Istanbul à New-York

Alors que le Boeing 777 était à moins d'une heure de son arrivée à l'aéroport de New-York, des turbulences ont fortement agité l'appareil au-dessus de l'océan atlantique.

Une situation qui a créé la panique au sein de la cabine. Et pour cause, trente personnes ont été blessées au cours de cet incident. A l'arrivée de l'avion, dix ambulances étaient alignées sur le tarmac afin de prendre en charge au plus vite les passagers sous le choc pour la plupart.

Pour le moment, Turkish Airlines ne s'est pas exprimé.