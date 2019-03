Crash en Ethiopie : l'hommage des proches aux victimes

Pour certains l’émotion est trop forte. Arrivées dans trois bus, les familles des victimes se sont rendues hier sur les lieux du crash du Boeing 737 MAX alors même que le travail de nettoyage et de ramassage des débris n’est pas encore terminé.

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a souhaité offrir aux familles un mémorial temporaire pour qu’elles puissent commencer à faire leur deuil.

Tour à tour, les proches des victimes ont rendu un dernier hommage à leurs disparus. Certains ont déposé des fleurs, d’autres se sont recueillis pendant de longues minutes, dans le silence.

La compagnie aérienne rencontre à partir d’aujourd’hui chacune des familles pour confirmer l’identifications des corps et rendre le plus rapidement possible les effets personnels des disparus. Au total, 149 passagers et huit membres d’équipage de plus de trente nationalités différentes ont perdu la vie dans l’accident.